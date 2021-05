PSG - RC Lens (2-1) : deux joueurs ont marqué des points aux yeux de Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Malgré la réduction du score d'Ignatius Ganago, le RC Lens s'est incliné ce samedi sur la pelouse du Paris Saint-Germain (2-1), pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Au classement, les Sang et Or conservent leur 5e place mais sont désormais à égalité de points de l'Olympique de Marseille à 3 journées de la fin du championnat.

Haise a aimé Fariñez et Kalimuendo

Lancer le diaporama

PSG - RC Lens : les joueurs passés par les deux clubs +32

Wuilker Fariñez Credit Photo - Icon Sport

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur lensois, Franck Haise, a confié qu'il avait aimé la prestation de son portier Wuilker Fariñez, titulaire pour la première fois de la saison en Ligue 1, et de son attaquant Arnaud Kalimuendo, prêté par le PSG. "Je vais simplifier mon discours car il y a des choses dont on a parlé qui restera entre nous, j’ai dit à Wuilker que j’avais une grande confiance en lui. Il le savait avant je pense. J’ai la chance d’avoir 2 très bons gardiens et c’est une chance d’avoir cet effectif. Je savais ce qu’il pouvait faire, je n’avais pas trop d’inquiétudes. (...) Comme une grande majorité des joueurs de l’équipe, Arnaud a fait un bon match. Il a su poser des problèmes par rapport à ses déplacements, ses détachements. Il a fait un bon match, un match que j’attendais de sa part. Aujourd’hui, il était Lensois et il a bien défendu les couleurs de Lens", a-t-il déclaré devant la presse.