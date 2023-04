PSG - RC Lens : après Gradit, un autre Sang et Or s'en prend à Kimpembe

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Après la victoire ce samedi du Paris Saint-Germain face au RC Lens (3-1), lors du choc au sommet de la 31e journée de Ligue 1, Presnel Kimpembe a chambré les Lensois en entonnant le traditionnel chant de la victoire des Sang et Or "On les a chicotés".

"Je trouve ça un peu petit"

Tout comme Jonathan Gradit, Brice Samba n'a pas apprécié le chambrage du défenseur central parisien. Et il l'a fait savoir en zone-mixte. "Cela n’avait pas lieu d’être. C’est le Paris Saint-Germain, le meilleur budget de France, nous le 11e. Je trouve ça un peu petit, mais chacun voit comme il veut. Nous on le chante à chaque match, que ce soit Angers ou Paris, ce n’était pas pour chambrer qui que ce soit. Mais je suis très fier parce que c’est un message. Quand ils chantent ça ici chez eux, ça veut tout dire."

"J'ai écouté à la fin et je pense que ça veut tout dire, ça marque du respect qu'on nous doit. Je ne sais pas si c'est crainte ou quoi, mais ce match était très important pour eux."



Brice Samba sur le chant "On les a chicotés" de Kimpembe @BastienAL pic.twitter.com/1sLxN0suxx — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 16, 2023

