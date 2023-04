PSG – RC Lens : Facundo Medina revient sur ses déclarations concernant Mbappé

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Dans un entretien au média El Grafico hier, Facundo Medina a parfaitement lancé le choc entre le PSG et le RC Lens ce samedi au Parc des Princes (31ème journée de Ligue 1). En effet, le défenseur argentin, questionné sur son duel avec Lionel Messi, avait lâché une boutade énormément reprise.

« C’est plus difficile pour moi de marquer Lionel Messi par peur de le blesser. Alors si Messi s’échappe, je l’attrape par le maillot, mais si c’est Kylian Mbappé qui s’échappe, ils l’emmèneront en ambulance », avait alors rigolé le défenseur des Sang et Or.

Facundo Medina obligé de s'excuser

Une blague que visiblement beaucoup ont jugé de mauvais goût puisque l'intéressé a été contraint de faire ses excuses publiques sur Instagram : « Pour mes déclarations dans une émission en Argentine, je voulais clarifier qu'il s'agissait d'un commentaire fait en plaisantant et sorti de son contexte, qui n'était évidemment pas approprié. Je n'agirais jamais de cette façon avec un collègue, encore moins avec quelqu'un que je respecte, car cela ne reflète pas mes valeurs en tant que personne et professionnel. Mes plus sincères excuses pour ce malentendu ».

C'est officiel : on ne peut plus rien dir, même sur le ton de l'humour. Triste époque...