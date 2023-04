PSG - RC Lens : Fofana pique les Parisiens, Gradit enrage après le chambrage de Kimpembe

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après le succès ce samedi du Paris Saint-Germain face au RC Lens (3-1), lors du choc au sommet de la 31e journée de Ligue 1, Presnel Kimpembe a chambré les Lensois en entonnant le traditionnel chant de la victoire des Sang et Or "On les a chicotés".

Les réactions de Fofana et Gradit au chambrage de Kimpembe

Un chambrage qui n'a pas été du goût de Seko Fofana et Jonathan Gradit. "Ils nous craignaient, au point de chanter le "Chicoté" à la fin. C'est ce qu'on fait toujours à domicile, mais ils l'avaient au travers de la gorge, ça veut dire plein de choses", a lancé Seko Fofana au micro de Canal+.

"Je n'en pense pas grand chose. Pour le coup, je ne comprends pas trop. En plus ils n'étaient que cinq sur le terrain, ça aurait été encore plus beau s'ils avaient été 20 ou s'il y avait toute l'équipe mais là ils étaient cinq donc c'était un peu particulier. Après c'est de bonne guerre. Nous, on ne reste que Lens, on sent qu'on était craints et qu'ils étaient libérés d'avoir gagné", a lui glissé Jonathan Gradit en zone-mixte.

Presnel Kimpembe chambre le RC Lens après la victoire du PSG ce soir 🎵#PSGRCL #Ligue1UberEats pic.twitter.com/OSZSD3HaVA — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2023

