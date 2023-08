PSG - RC Lens : Mbappé & Co ont fait dégoupiller les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le PSG était trop fort pour le RC Lens, samedi au Parc des princes (1-3). Franck Haise l’a reconnu après une rencontre à sens unique. « Il y avait trop d’écart entre les deux équipes, a-t-il admis en conférence de presse. On a été plutôt cohérents en première période. On ne s’est pas non plus créé beaucoup d’occasions. Il y a ce but qui vient et on s’est ouvert en deuxième mi-temps. Si on s’ouvre trop face à cette équipe, ça va trop vite. »

Record de cartons à Lens, au Parc

Le coach du RC Lens n’est pas dupe : la vitesse de Mbappé & Co a mis sa défense en difficulté et a déstabilisé le bloc haut des Sang et Or. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ces derniers ont régulièrement franchi la ligne jaune. Les chiffres ne mentent pas à ce sujet puisque le RC Lens a ainsi récolté 5 cartons jaunes à Paris. C’est un record : les Sang et Or n’ont jamais reçu plus d’avertissements dans un match de Ligue 1, depuis qu’Opta analyse ces données (2006-2007).

🗞️ La une du journal L'Équipe du mardi 29 août 2023



Pour lire l'édition : https://t.co/7NnOekm9cn pic.twitter.com/PHxAVOik2V — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 29, 2023

Podcast Men's Up Life