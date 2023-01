RC Lens - PSG : Openda adresse un message très clair aux Parisiens

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Hier soir, le RC Lens a créé la sensation en faisant tomber le leader du championnat, le PSG (3-1), au Stade Bollaert-Delelis. Une superbe performance qui permet aux Lensois de conforter leur deuxième place et de revenir à 4 points des Parisiens. Après la rencontre, Loïs Openda, auteur d’un but somptueux et d'une passe décisive, s'est voulu ambitieux. « On sera là jusqu'à la fin » « Cette victoire donne confiance, elle donne envie de rester sur le podium. Le but est simplement de gagner le plus de matches à Bollaert et à l’extérieur, et après on pourra parler de Ligue des Champions. Forcément, si on joue comme cela, on se rapprochera de plus en plus pour accrocher quelque chose en fin de saison. On ne va rien lâcher et on sera là jusqu’à la fin. » Loïs Openda a été élu meilleur lensois de #RCLens-PSG par nos internautes ! Les résultats ici : https://t.co/Mcds4kk4C3 pic.twitter.com/sZLe970CyZ — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 2, 2023

Laurent HESS

Rédacteur