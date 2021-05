PSG - RC Lens : une grosse surprise dans le onze d’Haise ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Mauricio Pochettino ne prend pas le choc contre le RC Lens à la légère (17h). Selon L’Équipe, l’entraîneur du PSG compterait s’appuyer sur Neymar et le faire jouer 90 minutes au Parc des Princes afin qu’il reprenne confiance après son match raté contre ces mêmes Citizens.

Colin Dagba, Abdou Diallo, Ander Herrera, Julian Draxler et Moise Kean sont aussi annoncés titulaires contre le RC Lens. Du côté des Sang et Or, Franck Haise pourrait donner sa chance à Arnaud Kalimuendo d’entrée de jeu... histoire qu’il montre à son club formateur ses progrès lors de son prêt en Artois cette saison.

Kalimuendo titularisé pour montrer ses progrès au PSG ?

« Haise devrait aligner 3 milieux relayeurs, assure le journaliste de France Bleu Nord Sylvain Charley. L’ancien Titi parisien Kalimuendo pourrait débuter le match face à son club formateur. »