RC Lens : 3 petits nouveaux dans le onze d’Haise à Strasbourg ?

Le RC Lens doit capitaliser. Toujours en queue de peloton en raison d’un début de saison calamiteux, les Sang et Or se rendent à Strasbourg dans l’espoir de confirmer leur début de redressement entrevu dimanche à Bollaert contre le Toulouse FC (2-1). Pour ce faire, Franck Haise pourrait opérer plusieurs changements dans son onze de départ. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Des changements dans le onze du RC Lens ? Selon L’Équipe, Adrien Thomasson, Wesley Saïd et Salis Abdul Samed devraient tous les trois glisser sur le banc au profit d’Angelo Fulgini, Elye Wahi et Nampalys Mendy. Une manière pour le coach du RC Lens de faire tourner et préparer au mieux le choc de ce mardi contre Arsenal en Ligue des champions ? Réponse sur le coup des 20h à la Meinau. L'enfer des présidents



La une du journal L'Équipe de ce vendredi 29 septembre. Lire l'édition > https://t.co/drdl7jXZZV pic.twitter.com/lJ923NZZnN — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 29, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Remis en selle grâce à son succès dominical contre le Toulouse FC à Bollaert (2-1), le RC Lens devra confirmer son redressement contre le RC Strasbourg (21h), à la Meinau où Franck Haise pourrit opérer quelques changements.

