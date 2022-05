RC Lens : à Reims, Clauss va croiser un homme lié à un souvenir impérissable

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Dimanche, le RC Lens affrontera le Stade de Reims à Delaune, sans le soutien de ses supporters, privés de déplacement par le préfet de la Marne. Celui-ci a argué que les ultras sang et or sont trop violents et souvent alcoolisés. Une honte qui n'empêchera pas Jonathan Clauss de faire une rencontre qui lui donnera le sourire. En effet, l'arbitre de la rencontre, le Portugais Vitor Ferreira, est lié à un souvenir impérissable du latéral droit.

C'est lui qui était au sifflet lors du match amical France-Côte d'Ivoire (2-1) à Marseille le 25 mars. Ce jour-là, Jonathan Clauss avait connu sa première sélection chez les Bleus, lui qui était entré en seconde période. Les Lensois espèrent que Ferreira continuera à jouer son rôle de porte-bonheur du défenseur jusqu'en Champagne !

Raphaël Nouet

Rédacteur