RC Lens - AJ Auxerre : les compos officielles

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Trois jours après son match nul à Strasbourg (2-2), le RC Lens retrouve ce samedi Bollaert avec la réception de l'AJ Auxerre. À une heure du coup d'envoi, découvrez les onze de départ alignés par Franck Haise et Christophe Pelissier. RC Lens : Samba - Danso, Medina, Haidara, Gradit, Frankowski - Fofana, Abdul Samed - Da Costa, Sotoca - Openda. H-1 avant #RCLAJA 🔥



Découvrez 𝐥𝐞 1⃣1⃣ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐨𝐫 concocté par Franck Haise pour débuter cette rencontre face à l'@AJA !



➡️ @AbdulSamedSali, @DPereiraDaCosta et @MassadioHaidara retrouvent une place de titulaire.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/D5XF3e4FFS — Racing Club de Lens (@RCLens) January 14, 2023 AJ Auxerre : Costil - Zedadka, Jeanvier, Touré - M’Changama, Hein, Perrin, Touré, Autret - Raveloson, Niang. 📋 La composition auxerroise face au @RCLens 🔵⚪️#TeamAJA #RCLAJA pic.twitter.com/iPxDtqQ2P0 — AJ Auxerre (@AJA) January 14, 2023

Pour résumer Le RC Lens reçoit ce samedi (17h) l'AJ Auxerre, à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1. À une heure du coup d'envoi, découvrez les onze de départ alignés par Franck Haise et Christophe Pelissier.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life