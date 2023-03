RC Lens - Angers : Haise a pris une décision forte pour le match

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Toujours troisième au classement, le RC Lens reçoit ce samedi (21h) la lanterne rouge, Angers, dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Alors qu'il est resté flou en conférence de presse sur le système de jeu qu'il allait opter pour cette rencontre, le coach lensois, Franck Haise, devrait conserver sa défense à quatre et aligner la même équipe qui s'est largement imposé dimanche dernier à Clermont (4-0), d'après L'Equipe.

Les compos probables

RC Lens : Samba - Frankowski, Gradit, Danso, Haïdara - Abdul Samed, Thomasson, Fofana - Sotoca, Fulgini, Openda.

Angers : Bernardoni - El-Melali, Valery, Camara, Bamba, Doumbia - Bentaleb, Capelle, Mendy - Abdelli, Niane.

Pour résumer Pour la troisième fois consécutive, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, devrait aligner une défense à quatre lors de la réception ce samedi (21h) du SCO d'Angers, comptant pour la 28e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur