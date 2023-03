RC Lens : Haise réagit à la prolongation de Pereira Da Costa et évoque les sujets polémiques

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le point médical

"On a retrouvé Jean-Louis Leca cette semaine. Tout va bien. Pour les autres, ça suit son cours, on verra pendant la trêve si certains reprennent, partiellement, collectivement. Facundo Medina va reprendre le travail individuel à partir de demain (vendredi). J’espère le retrouver au moment de la trêve."

Le match face à Angers

"Il y a très rarement eu des matchs de Ligue 1 faciles. Angers a fait de bonnes choses dernièrement. Bien sûr, ils manquent de confiance, mais c'est une équipe qui pourrait avoir bien plus de points."

L'absence de Fofana en sélection

"Je n'ai pas parlé avec Seko Fofana de la sélection. Je sais qu'il a un enchaînement de beaucoup de matchs. Je suppose ensuite qu'il y a eu un accord avec Jean-Louis Gasset pour cette période."

Le choix de Boura de refuser la sélection comorienne

"Pour Ismaël Boura, il fait le choix de ne pas répondre à cette sélection des Comores."

La prolongation de Pereira Da Costa et ses axes de progression

"David Pereira Da Costa, on croit en lui. Ça fait plus de 6 ans que je connais. Il a franchi des étapes, mais il y a aussi une concurrence forte et il l'aura toute sa carrière. C'est à lui d'être encore plus exigeant dans son quotidien. On s'est vu avec David, je lui ai montré des stats, il doit faire plus et mieux, ça passe par une totale prise de conscience. Il est sur ce chemin là, il faut mettre des choses en place pour atteindre le plus haut niveau."

Quel système de jeu contre Angers ?

"Chaque match a sa vérité, je peux reconduire une défense à 4. Avec Massadio Haïdara, Deiver Machado ou Junior Onana que je fais travailler en défense centrale."

La trêve internationale

"Pendant la trêve, il n'y aura pas de match amical. Les internationaux ne seront pas là, les plus jeunes iront avec la réserve. On va couper quelques jours et reprendre l'entraînement dans la semaine."

Propos retranscrits par Lensois.com.