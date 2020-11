RC Lens - Angers SCO (1-3) : Franck Haise pointe deux gros manques chez les Sang et Or

Après un début de saison incroyable, le RC Lens tire la langue. Après avoir concédé le nul face au FC Nantes (1-1), les Sang et Or ont été défaits par les Angevins de Stéphane Moulin (1-3). Forcément, ce deuxième couac a coupé un peu l'élan du club de l'Artois à Bollaert-Delelis.

En conférence de presse, Franck Haise a reconnu la très bonne performance des visiteurs du jour : "On s’incline face à un adversaire plus solide. On aurait pu éviter d’être mené une première fois. On égalise logiquement. Notre entame de seconde mi-temps est trop approximative à l’image du corner entraînant un 2e but. L’idée était de vite mettre le ballon dans la surface adverse en seconde période."

Le coach du RCL a pointé deux manques de son équipe : "Mais nous sommes passés à travers avec un défaut d’agressivité, de concentration. On a essayé de pousser avec les arguments que l’on avait. Face à un bloc si solide, on a beaucoup tenté et on s’est beaucoup découvert. On termine avec 4 attaquants donc on est plus ouverts en seconde période, mais c’est plus lié au contexte de ce match."

Pour Franck Haise, le RC Lens va devoir se réinventer pour surprendre de nouveau : "Les équipes nous observent et trouvent des parades. A nous d’en trouver d’autres. Désormais, on a une semaine pour préparer Rennes. On doit progresser dans les équilibres."