RC Lens - Angers : les compos officielles sont tombées !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Pour ce match à priori déséquilibré entre le 3ème de Ligue 1 et le dernier du classement, Franck Haise va récupérer son gardien remplaçant Jean-Louis Leca. En revanche, Facundo Medina est encore trop court physiquement. Son retour dans le groupe est prévu après la trêve internationale. Lens : Samba - Frankowski, Gradit, Danso, Haïdara - Thomasson, Abdul Samed, S.Fofana (cap.) - Sotoca, Openda, Fulgini. Angers : Bernardoni - El-Melali, Valery, Ou.Camara, Ab.Bamba, S.Doumbia - Capelle, Bentaleb (cap.), Ba.Mendy - Abdelli, I.Niane.

RC Lens - SCO Angers, les compos officielles Ce samedi soir (21 heures, sur Canal+ Sport 360), le RC Lens reçoit la lanterne rouge du Angers SCP au stade Bollaert-Delelis pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1. Voici les compositions des deux équipes pour ce match.

Alexandre Corboz

Rédacteur

