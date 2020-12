RC Lens : Antonetti (FC Metz) prévient les Sang et Or

Le Racing Club de Lens a frappé un grand coup mercredi en allant s'imposer 3-0 sur la pelouse de l'AS Monaco. Car les joueurs de la Principauté, s'ils ne sont pas des candidats au titre, postulent en tout cas à une qualification européenne, bien relancés qu'ils sont par Niko Kovac. Mais les Sang et Or se sont montrés supérieurs à eux dans tous les compartiments du jeu. A l'heure de les croiser, le FC Metz devrait être dans ses petits souliers. Mais son entraîneur, Frédéric Antonetti, a annoncé avoir un plan.

Un plan anti-Lens, pas de plan anti-Kakuta

« C’est une équipe très généreuse, très combative, très agressive aussi. Je crois que c’est l’équipe qui fait le plus de fautes dans notre championnat. Elle n’a pas que ça, elle a aussi beaucoup d’argument sur le plan technique. C’est très agréable à voir jouer et très difficile à jouer. Gaël Kakuta ? Il est retourné dans son club formateur. S’il était resté, il aurait peut-être fait une excellente carrière. Cela peut faire réfléchir les jeunes. Je pense qu’il est dans son élément. Il est chez lui et donne sa pleine mesure. Il fait une grande saison. »

« Un plan anti-Kakuta ? Non, il y a un plan anti-Lens, il y a toujours un plan de jeu et Gaël Kakuta fait partie d’un ensemble. Je ne peux pas faire trop de rotation. Il y a les blessures et on est un peu jeune. »