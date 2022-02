RC Lens : après l'OL, Franck Haise fait une annonce au niveau tactique

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Franck Haise a surpris hier après-midi contre l'OL (1-1) en alignant un milieu de terrain en losange avec Florian Sotoca qui jouait la pointe haute. Un schéma qui a porté ses fruits puisqu'il a mis à mal les Lyonnais. Interrogé sur la possibilité de se resservir de ce schéma à l'avenir, l'entraîneur des Sang et Or a confirmé que ce serait le cas, parlant d'"aménagements durables".

« Il faut une organisation précise, encore plus quand on joue ce type d’adversaire, a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par Lensois.com. Toutefois, l’organisation n’est qu’un postulat de départ. Si après on ne l’anime pas, si on ne défend pas en avançant… On sait qu’on ne peut pas le faire tout le temps, mais sur une grande partie du match on a su le faire. Sur la fin de match, on réussit de nouveau à inverser la tendance. Très vite la semaine dernière après le match de Lyon face à Nice où ils ont été extraordinaires et après notre match face à Bordeaux où il a eu de bonnes choses et des choses à améliorer, il y avait des aménagements à faire. A la vue du match de ce soir, ce ne sont pas des aménagements d’un soir mais des aménagements plus durables. »

