RC Lens : après l'OM, Haise et Thomasson valident la surprise El Aynaoui

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

La titularisation de Neil El Aynaoui pour Lens-OM (1-0) dimanche a surpris tout le monde. Mais pas Franck Haise et Adrien Thomasson. Dans des propos tenus à Lensois.com, l'entraîneur et le milieu offensif du Racing ont expliqué que le joueur de 22 ans, arrivé cet été de Nancy mais suspendu les cinq premiers matches après une expulsion en Lorraine en fin de saison, s'était parfaitement acclimaté à son nouvel environnement. Et qu'un grand avenir l'attendait, comme les Marseillais ont pu le vérifier.

"Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il fera une très grande carrière"

A propos du fait qu'El Aynaoui allait intégrer la rotation avec Nampalys Mendy, Salis Abdul Samed et Andy Diouf, l'entraîneur sang et or a déclaré : "La hiérarchie, ce n’est pas mon problème, le mien est de mettre les meilleurs sur le terrain. Il a eu un début de saison difficile car il était suspendu cinq matches mais à l’entraînement, et depuis un bon moment, il est bon, même très bon. Quand je l’ai fait entrer, il a répondu présent à chaque fois. Il était logique de lui donner sa chance, elle était méritée et il a bien su la saisir".

Adrien Thomasson, lui, a été dithyrambique sur son partenaire : "C’est simple, j’ai tout de suite vu un truc chez lui. J’adore le joueur, c’est un très bon qui coche toutes les cases pour le très haut niveau. Face à l'OM, il l’a montré. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il fera une très grande carrière. Quand il avait marqué contre Nantes (4-0, 10e journée), on était vraiment heureux pour lui parce qu’il a toujours la joie de vivre. Il s’est super bien intégré à notre groupe. Il mérite tout ce qui lui arrive. Il est tout le temps en salle, il travaille beaucoup sur le terrain. C’était une juste récompense de le voir titulaire ce dimanche soir".

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life