RC Lens : après la déroute, Haise demande aux Sang et Or de se réveiller !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens a sombré. Ce samedi, les Sang et Or se sont lourdement inclinés contre l’AS Monaco (3-0) à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Une prestation inquiétante pour le club du Nord qui est 17e au classement à la trêve internationale du mois de septembre. À l’approche de la Ligue des Champions, Lens doit réagir. Les mots de Franck Haise Après la rencontre, l’entraîneur des Sang et Or n’a pas caché sa déception. « On enchaîne les défaites, sur les 4 matchs on en perd 3 et on prend 3 buts à chaque fois. Évidemment, il y a quand même des motifs d'inquiétudes. Je ne retrouve pas assez mon équipe », a d’abord reconnu Franck Haise au micro de Canal +. « Il faut être en action dès le départ, quand vous prenez 2 buts comme ça sur coup de pied arrêtés, ce n’est pas anodin. Il faut qu'on redevienne nous-mêmes, on est capable de réagir mais maintenant ce qu'il faut c'est de l'action. Des matchs, on peut accepter d'en perdre, mais pas de n'importe quelle manière », a-t-il prévenu. "Je ne retrouve pas assez mon équipe" 🤐



La réaction de Franck Haise après la défaite 3-0 de Lens sur la pelouse de Monaco 🔴#ASMRCL | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/xiPh4NiQSL — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 2, 2023

Thomas Salis

Rédacteur