RC Lens : après le FC Nantes, le Stade Rennais fait aussi trinquer un héros du Racing

6. C’était le nombre de joueurs du Stade Rennais présents dans l’équipe type de la 29e journée de Ligue 1 après le récital contre le FC Metz dimanche (6-1) : Hamari Traoré, Birger Meling, Sehrou Guirassy, Flavien Tait, Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier. Bruno Genesio occupait également le banc de touche pour offrir au club breton un coup d’éclat rarissime.

Le point faible ? Son gardien, Dogan Alemdar, seulement crédité d’un 6/10 dans L’Équipe ! C’est dire le niveau affiché par les Bretons lors de leur démonstration au Roazhon Park.

Sotoca, 8 et absent de l’équipe type !

Après avoir fait mieux que le FC Nantes dans les notes moyennes de L’Équipe sur un match, le SRFC a également privé Florian Sotoca d’une présence dans l’équipe type de la 29e journée de L1... alors qu’il avait hérité de la note de 8 !

L’attaquant du RC Lens, auteur d’un but de filou (il a chipé le ballon en passant dans le dos du gardien auvergnat, Ouparine Djoco), a donc lui aussi l’exceptionnelle performance rennaise. Le triplé de Serhou Guirassy contre le FCM lui a notamment valu un 9.

🇮🇹 « L'Italie perdue dans le désert » en une du journal L'Équipe du vendredi 25 mars.#ITAMKD pic.twitter.com/FsOzjiHMAK — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 24, 2022

Pour résumer En atomisant le FC Metz dimanche (6-1) au Roazhon Park, le Stade Rennais en a encore mis plein les yeux à la France du foot. Et réussi à priver Florian Sotoca d’une distinction qui lui tendait les bras. d’un bien très prestigieux.

Bastien Aubert

Rédacteur