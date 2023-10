RC Lens : Arsenal montre les muscles avant d'aller à Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après son match nul à Séville (1-1), le RC Lens affronte Arsenel mardi en Ligue des champions. Un rendez-vous que les Sang et Or ont bien préparé en allant s'imposer à Strasbourg (1-0) grâce au premier but lensois d'Elye Wahi. Saka intenable Les Gunners, eux, se sont largement imposés ce samedi à Bournemouth (4-0). Bakayo Saka, dans tous les bons coups, a ouvert le score. Martin Odegaard, Kai Havertz et Ben White ont imité l'international anglais. Et Arsenal ne compte plus qu'un point de retard sur City, leader de Premier League, battu à Wolverhampton (1-2). La partie ne s'annonce pas simple pour les hommes de Franck Haise... Three points. Big performance. 💛 pic.twitter.com/Ex4n4vz93Y — Arsenal (@Arsenal) September 30, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer C'est une équipe d'Arsenal en grande forme qui se présentera face au RC Lens mardi en Ligue des champions. Les Gunners se sont largement imposés ce samedi à Bournemouth (4-0). Bakayo Saka, dans tous les bons coups, a ouvert le score. Martin Odegaard, Kai Havertz et Ben White ont imité l'international anglais.

Laurent HESS

Rédacteur