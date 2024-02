RC Lens - AS Monaco : les compos sont tombées

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Suspendu jeudi contre Fribourg en Ligue Europa (2-3 ap), Kevin Danso fait son retour dans le onze du RC Lens. #RCLASM, c'est dans une heure ! ⌛️



Voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 choisis par Franck Haise pour débuter face à l’@AS_Monaco ! 👊



➡️ Suspendu lors du dernier match, @KevinDanso98 fait son retour en défense centrale. #FierDEtreLensois pic.twitter.com/4be2ZhuhPR — Racing Club de Lens (@RCLens) February 25, 2024 Du côté de l'AS Monaco, Wilfried Singo sera aussi aligné en défense. Wissam Ben Yedder et Aleksandr Golovin animeront l'attaque. 👥 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 🆚 @RCLens



➡️ Suspendu lors du dernier match, @KevinDanso98 fait son retour en défense centrale. #FierDEtreLensois pic.twitter.com/4be2ZhuhPR — Racing Club de Lens (@RCLens) February 25, 2024 Du côté de l'AS Monaco, Wilfried Singo sera aussi aligné en défense. Wissam Ben Yedder et Aleksandr Golovin animeront l'attaque. 👥 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 🆚 @RCLens



‣ #RCLASM pic.twitter.com/7Sdm4ROfvV — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 25, 2024

Bastien Aubert

Rédacteur