RC Lens - AS Monaco : les Sang et Or victimes d’une injustice honteuse de la LFP

RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Le RC Lens a été battu par plus fort que lui, hier à Bollaert. Opposés à une équipe de l’AS Monaco plus fraîche et inspirée, les hommes de Franck Haise ont payé leur débauche d’énergie livrée jeudi à Fribourg en Ligue Europa (2-3 ap). Pour Stéphane Guy, programmer le match du RC Lens hier à 13h était une grosse erreur que les Sang et Or ont payée cash.

« C’est honteux »

« Comment est-ce possible ? C’est honteux, a fustigé le journaliste de RMC Sport. Cela ne peut qu’arriver à Lens, un petit club gentil. On aurait dû faire jouer ce match plus tard dans la journée. Faire jouer à 13h Lens après la Ligue Europa, ce n’est pas humain. J’aurais trouvé très normal qu’il n’y ait pas de match à 13h et deux à 17h ce week-end. Pensons aux joueurs et la régularité des compétitions. Les Lensois se taisent, mais fais ça au PSG ! En plus, ils auraient raison de monter au créneau. »

