RC Lens, ASSE : un grand nom des Sang et Or et de l'équipe de France s'est éteint

International français, présent lors du Mondial 1958 aux côtés de Raymond Kopa et Just Fontaine, Maryan Wisniewski a brillé en tant qu'ailier au RC Lens de 1953 à 1963. Fort de 33 capes en Bleus, et international A à 17 ans (record seulement battu par Eduardo Camavinga l'an passé!), le natif de Calonne-Ricouart a également porté les couleurs de la Sampdoria de Gênes, de l'ASSE, de Sochaux et Grenoble.

⚫ C'est avec une grande tristesse que l'UNFP a appris ce vendredi le décès de Maryan Wisniewski, à l'âge de 85 ans.



Ailier droit de talent, il participa à la grande épopée du Mondial en 1958.



Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches 🙏#RIP pic.twitter.com/QAFO8xUBxf — UNFP (@UNFP) March 4, 2022