RC Lens : avant Rennes, Haise n'annonce pas de nouveaux cas de Covid-19 et confirme un départ

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception du Stade Rennais, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a fait le point sur les forces en présence avant cette rencontre.

"Wuilker Farinez et Brayann Pereira, qui étaient avec nous ces derniers temps et dans le groupe contre Lille, sont positifs, même s’ils sont asymptomatiques et en pleine forme. Il n’y a pas d’autre joueur ou membre du staff concerné. On récupère Jonathan Gradit de retour de suspension et pour le reste ça va plutôt bien. Tant qu’on joue et qu’on est en contact plusieurs heures par jour, en respectant des mesures de précaution, on est comme tous les autres, pas plus forts. On peut nous aussi avoir plusieurs cas de Covid-19. On s’adapte à ça mais on ne peut rien anticiper. On n’a aucune certitude quand on fait les tests", a confié Franck Haise devant la presse avant de confirmer le départ de Charles Boli pour Vicenza, actuel dernier de Serie B.

"Je confirme. Cela va être officialisé dans les prochaines heures. Il voulait être prêté. Son entourage et Charles voulaient avoir plus de temps de jeu. Quand on a un joueur qui veut partir, cela n’a aucune utilité de le garder. Charles aurait pu avoir une utilité dans le rôle de piston mais il ne veut pas évoluer à ce poste. Il faut être engagé à 100%, mais ce n’est pas le cas pour Charles. Ce n’était donc plus une option pour moi."

