RC Lens : avant Séville, Thomasson liste les manques de son équipe

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Le 0-0 du RC Lens à Montpellier hier soir en ouverture de la 15e journée n'a pas du tout plu à Franck Haise. L'entraîneur sang et or a poussé un coup de gueule après la rencontre contre le niveau de son équipe. Il n'a pas été le seul. Sur le site officiel du Racing, Adrien Thomasson a listé les problèmes de son équipe pour forcer la décision à la Mosson. Le réalisme est une nouvelle fois pointé du doigt, à quatre jours de la réception du FC Séville, décisive pour l'avenir des Artésiens en Coupe d'Europe.

"Ce qui a manqué, c'est d'être plus tueur sur les occasions qu'on a eues"

"Il y a eu trop de déchet technique, que ce soit en première ou en deuxième période. Ce qui a manqué pour faire la différence, c'est d'être plus tueur sur les occasions qu'on a eues. Mais on aurait aussi pu perdre le match donc le point positif, c'est qu'on préserve notre série d'invincibilité. Mais on ambitionnait de prendre les trois points et il y avait largement la place pour. Il nous a manqué de la justesse technique et peut-être plus d'ambition dans le jeu."

Suivez l'actualité du RC Lens sur notre page dédiée aux Sang et Or

🎙 #LeDébrief après #MHSCRCL



💬 Franck Haise : « On n'a pas fait un match à la hauteur de ce que l'on espérait. On aurait dû rendre une autre copie. »



💬 Adrien Thomasson : « Il y a eu trop de déchets techniques. Être plus "tueurs" aurait fait la différence. » pic.twitter.com/lFODMPGUH9 — Racing Club de Lens (@RCLens) December 8, 2023

Podcast Men's Up Life