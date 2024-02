RC Lens : avant Strasbourg, Sotoca évoque un effort majeur sur le terrain

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Les supporters du RC Lens le savent : Florian Sotoca a du tempérament. Et il n'est pas rare, bien au contraire, de le voir discuter avec les arbitres sur le terrain. Parfois même avec véhémence, ce qui lui a donné l'occasion de récolter bon nombre de cartons jaunes.

Le rôle du cadre

Pourtant, et avant de recevoir le RC Strasbourg, l'attaquant du RC Lens a fait part aux médias de ses efforts dans ce domaine. "Mon tempérament ? Cela a toujours été mon fond de commerce de râler auprès arbitres. Mais j'ai fait des efforts depuis trois ans, il y a eu une prise de conscience de ma part. Pour moi, et j'en ai parlé avec le coach et le préparateur mental, il fallait que je fasse attention. Depuis l'an dernier, j'essaie de mieux gérer mes émotions, de canaliser mes nerfs. D'ailleurs, ça se passe mieux avec les arbitres. On essaie d'avoir une entente cordiale. Parfois, on crie un peu sur certaine actions, mais quand on est cadre, c'est aussi notre rôle."

