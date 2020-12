RC Lens : blessés, report d'OM – Lens, Mercato … Franck Haise n'élude aucun sujet !

Le point santé

« Facundo Medina ne sera pas apte. Il a un problème au genou depuis quelques semaines. Il restera au repos face à Brest. Cheick Traoré n'est pas là non plus. Quelques garçons ne se sont pas entraînés normalement ces derniers jours. Gaël (Kakuta), Seko (Fofana) et Massadio Haïdara font partie des joueurs qui feront un essai demain. Cahu (Yannick Cahuzac) a quelques soucis mais ça devrait aller. Massadio a enchaîné les trois matches, il a une fatigue musculaire. Pour Gaël, plus que l'état de sa cheville, c'est sa fatigue générale qui pose problème. On verra s'ils pourront postuler, être dans le groupe et en état de démarrer le match. On a la chance d'avoir des joueurs qui se connaissent bien. On fera le point tranquillement dans les dernières 24 heures ».

Sur le report du match OM – RC Lens

« On avait donné notre accord. Cela va permettre de couper un peu plus que prévu. De gagner 36-48 heures de repos en plus. Vu l'enchaînement qui nous attend d'ici mai, ce ne sera pas du luxe. On reprendra le 30 ou le 31 janvier selon notre résultat de mercredi. Ce sera un bon ou un mauvais point. Une carotte (sourire) ».

Sur la réception de Brest

« J'aimerais qu'on termine notre très belle année 2020 de la plus belle des manières. On va tout faire pour très bien la terminer. Il faut qu'on la fasse avec notre cœur, mais aussi avec beaucoup d'intelligence. Ces derniers temps à domicile et à Metz ce week-end, on tombe sur des équipes très compactes, qui jouent bas. Est-ce que je m'attends à ce que Brest joue comme ça ? Brest est capable d'être très compact et assez bas dans son bloc. Ils ont beaucoup de qualités offensives mais ce n'est pas une équipe qui ouvre le jeu dans tous les sens ».

Sur la mauvaise série à Bollaert

« J'avais constaté que depuis qu'on a plus nos 5000 supporters, on n'a plus gagné. C'est un élément, il n'y a pas que ça ».

Sur la possibilité de jouer aussi en bloc bas

« Sans renier les principes qui sont les nôtres, il faut savoir s'adapter. Contre le PSG, on a su défendre avec un bloc plutôt bas. Cela dépend de l'adversaire mais c'est aussi à nous de savoir proposer plusieurs solutions ».

Sur les conséquences d'une possible absence de Kakuta

« On a commencé qu'un match sans lui. On peut changer de système si Gaël ne peut pas débuter le match. Mais on peut aussi garder le même ou un système proche. Je ne vais pas tout vous révéler. On verra déjà ce qu'il en est par rapport à sa fatigue musculaire ».

Sur ses attentes au Mercato

« Rien de particulier ! Je n'ai pas d'attente. Je suis très content du groupe avec lequel on travaille. Je suis très content du travail de recrutement fait par la cellule sportive. Je pense que certains joueurs vont souhaiter partir... D'ailleurs certains voulaient déjà partir cet été ».