RC Lens : blessure plus grave que prévue pour Seko Fofana

RC LENS - INFO BUT! : La menace se précise pour Facundo Medina

En raison d'une blessure au mollet, le capitaine et milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, était forfait pour le match ce mercredi contre Lorient, largement remporté par les Sang et Or (5-2).

Mais les nouvelles ne sont pas rassurantes pour l'Ivoirien, qui souffrirait d'une déchirure musculaire de grade 1 au mollet, selon les informations de Lensois.com. "Je vais prendre mon temps. On verra comment ça évolue, je ne me mets pas la pression. En fait, je veux surtout ne pas risquer la rechute", a confié l'ancien joueur de l'Udinese au sujet de cette blessure.