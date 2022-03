RC Lens : Bollaert encore en feu face à Brest samedi

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Alors que certains stades de Ligue 1 peinent à se remplir malgré la fin des jauges et à cause du pass vaccinal, on ne peut pas franchement dire que ce soit le cas du côté de Lens. Depuis le mois dernier et à la réouverture de Bollaert en capacité complète, les Sang et Or bénéficient d'un soutien populaire impressionnant.

Le match de Brest - qui se disputera ce samedi dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1 – répond d'ailleurs à cette tendance. Si le club armoricain est loin d'être un ténor du championnat, la rencontre devrait encore se jouer quasiment à guichets fermés.

Mercredi, à moins de trois jours du match, le club lensois avait déjà dépassé les 36 000 billets vendus. En effet, il ne restait plus que 2 000 places à vendre pour le match...