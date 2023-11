RC Lens : Bollaert ne chicote plus, on sait maintenant pourquoi

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Cela n’aura échappé à personne : après avoir « chicoté » de nombreux adversaires avec les supporters à Bollaert-Delelis, le RC Lens a mis fin à cette coutume cette saison après ses rencontres. Même dimanche, face à l’OM (victoire 1-0), il n’y a pas eu ce type de communion devant la Marek.

Le « chicoté » bientôt de retour à Bollaert avec les résultats ?

Alors que de plus en plus de clubs ont repris ce « chambrage » devenu culte, Jonathan Gradit a dévoilé sur Prime Vidéo les raisons qui ont poussé les Sang et Or à mettre leur fameux « chicoté » de côté…

« Le chicoté n’a pas disparu. On l’a fait dans le vestiaire après le match. Maintenant, aux vues de notre classement, ce n’était pas le bon moment pour le faire », a expliqué le défenseur et unique buteur du match. Quant à savoir si Lens peut s’y remettre, Gradit ne l’exclut pas à l’avenir : « Tout le monde nous en parle donc un jour où l’autre, si on remonte au classement… Là, on est déjà beaucoup mieux. Pourquoi pas ? »

