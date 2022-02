RC Lens : Bollaert répondra présent face aux Girondins

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Bien reparti en championnat en début d'année après ses victoires contre Rennes (1-0) et à Saint-Etienne (2-1), le RC Lens est retombé dans ses travers ces trois dernières semaines avec des défaites à domicile contre l'OM (0-2) et à Lorient (0-2) entrecoupées d'une élimination en Coupe de France contre Monaco (2-4). Du coup, avec 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites, son bilan n'est vraiment pas glorieux en Ligue 1 depuis trois mois.

Mais il en faudrait plus pour inciter les supporters lensois à rester chez eux. Surtout que la réception de Bordeaux ce dimanche signifiera pour eux la fin des jauges de spectateurs. A quatre jours de la réception du mal-classé girondin, Bollaert affiche déjà presque complet ! Il ne reste que 2.500 places à la vente, qui devraient rapidement trouver preneurs. Franck Haise et ses hommes pourront donc compter sur un soutien au top, comme toujours !

🏟 Seulement 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ places sont encore disponibles pour #RCLFCGB, annonce le @RCLens !



📣 C’est donc une rencontre à guichets fermés qui attend nos @girondins, dimanche (17h05) !



⚠️ Les supporters #Girondins ne pourront pas êtres présents, la tribune visiteurs étant fermée ! pic.twitter.com/YXQuwLr3uU — Don Amar Fcgb ⭐️⭐️ (@DonFcgb) February 9, 2022