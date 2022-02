RC Lens : bonne nouvelle en vue avant Angers ?

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Le RC Lens peut encore se qualifier en coupe européenne la saison prochaine. Les joueurs de Franck Haise dépassent les attentes, cette saison, en championnat et sont actuellement 10èmes de Ligue 1. Pour rester au contact du haut du classement, il faudra gagner à Angers (dimanche, 15h). Une bonne nouvelle semble se dessiner pour le RC Lens avant cette rencontre.

Comme le fait remarquer le site Lensois.com, Jimmy Cabot pourrait manquer le match contre les Sang et Or. Sorti sur blessure, lors de la 25ème journée de Ligue 1, contre l'OGC Nice (0-1), le milieu angevin souffre d’une torsion de la cheville. Le joueur d’Angers devrait passer des examens cette semaine et sa participation au match semble très peu probable.

Une centième de courte durée pour moi..

On ne lâchera rien, continuons de travailler pour vite changer cette dynamique !

J’espère être de retour très vite, merci pour vos messages 💪🤗 pic.twitter.com/3IUjqlNKZq — Jimmy Cabot (@Cabot_Jim) February 20, 2022