RC Lens : bonne nouvelle pour Wahi avant Brest

Bonne nouvelle pour le RC Lens. À trois jours de la réception du Stade Brestois au stade Bollaert (21h), Elye Wahi (21 ans) a fait son retour à l’entraînement. « Elye Wahi s'entraîne bien avec le groupe, observe le journaliste Laurent Mazure sur X. Le plus ovationné par le jeune public présent (5 000). » Elye Wahi s'entraîne bien avec le groupe. Le plus ovationné par le jeune public présent (5 000). #Rclens pic.twitter.com/E7PjwnFMHF — Laurent Mazure (@Laurentmazure) March 6, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Touché lors de la large victoire du RC Lens au Groupama Stadium contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir (3-0), Elye Wahi (21 ans) s’entraîne normalement avec le RC Lens. De bon augure avant le choc contre Brest (samedi, 21h).

Bastien Aubert

Rédacteur