RC Lens - Girondins : la réaction de Haise après la victoire des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Le RC Lens a relevé la tête après deux défaites de suite en championnat. Lors du match contre Bordeaux, les Lensois ont vite inscrit leurs buts avant de se faire peur et voir Bordeaux revenir.

En conférence d’après-match, l’entraîneur lensois Franck Haise s’est exprimé sur le match de son équipe. "Je retiens un peu tout. La première chose c’est qu’on fait les matches pour essayer de les gagner, donc je vais retenir d’abord les 3 points et les 36 après 24 journées. Également notre première demi-heure. Après on a aussi vu, sur leur réduction du score alors qu’on a un bon ballon de contre à jouer, puis le 2e but. On l’a plutôt bien fait. On aurait dû marquer le 4e but mais on ne l’a pas fait et jusqu’au bout, nous avons tremblé. Cela ressemble à ce qu’on est capable de bien faire et ce qu’on est capable de pas bien faire mais on a gagné, la balance bascule du bon côté. J’étais un peu inquiet car j’aime gagner les matches, mais pas très inquiet parce que je vois ce que l’équipe donne au quotidien, même s’il y a des imperfections parce qu’on est Lens. On travaille pour les corriger."

🎙️ #LeDébrief après #RCLFCGB



💬 Franck Haise : « Même si on n'a pas maîtrisé tous les aspects, il faut goûter ces moments-là. »

💬 @MassadioHaidara : « On aurait pu mieux finir le match mais l'essentiel c'est de renouer avec la victoire. » pic.twitter.com/NWii04BwH3 — Racing Club de Lens (@RCLens) February 13, 2022