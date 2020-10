RC Lens : Bradley Cooper, la Perceuse, le Kényan… les drôles de surnoms des Sang et Or

Tout va bien au RC Lens, qui réussit un début de saison au-delà de toutes les espérances. Avec 13 points sur 18 possibles, le promu pointe en 3e position, derrière le Stade Rennais et le voisin lillois, qu'il visitera pour la première fois depuis 2015 dimanche soir. Avant ce derby enflammé, l'attaquant Florian Sotoca a dévoilé à France Football les surnoms de tous ses coéquipiers. C'est assez drôle…

Leca est Bradley Cooper…

Jean-Louis Leca : «On le taquine souvent avec Bradley Cooper parce qu'il se laisse pousser les cheveux... Il pense lui ressembler... On le chambre par rapport à ça. Dans le vestiaire, c'est avant tout un leader, quelqu'un qui prend beaucoup la parole et qui est important pour nous. On connaît tous ses qualités, que ce soit sur sa ligne ou au pied. Il fait un bon début de saison, c'est tant mieux pour lui.»

Issiaga Sylla : «On va dire que c'est le Kenyan du groupe. Il court beaucoup. Il a un physique hors norme. Il fait un bon début de saison. Il s'est très bien intégré au groupe, il connaissait pas mal de joueurs de Toulouse. Il nous met l'ambiance dans le vestiaire avec ses pas de danse. C'est un assez bon danseur... pas trop chanteur mais la danse, il est top. (On le relance sur le fait que le bizutage en chanson n'a peut-être pas été une réussite pour Issiaga Sylla) Non, pas raté (Il sourit.), mais il ne voulait pas chanter donc il a très, très bien dansé. C'est donc le danseur de l'équipe.»

…Gradit est la Perceuse

Jonathan Gradit : «On l'appelle la perceuse. Dès qu'il a l'occasion d'avancer sur le terrain ou de casser les lignes, c'est le premier à le faire. C'est essentiel dans notre jeu et dans notre système. Il se complète très bien avec Loïc (Badé) et Facundo (Medina). Il fait un super début de saison. Je suis très proche de lui donc je suis content et j'espère que ça va continuer comme ça. On est un groupe de 4-5 avec qui on est toujours ensemble. C'est quelqu'un à qui on s'attache beaucoup. Il a de très belles qualités humaines.»

Gaël Kakuta : «Tout le monde le connaissait sur les terrains avec ses qualités hors normes. Il nous apporte énormément dans notre système. Il a une qualité de passe et de frappe très au-dessus de la moyenne. Il fait un super début de saison. Humainement, je ne le connaissais pas, mais il est très simple malgré sa grosse carrière. Il ne se prend pas la tête. Il a la tête sur les épaules. Il nous apporte par son expérience. C'est super pour le club d'avoir pu le faire venir. C'est notre leader technique.»