RC Lens - Brest : les compos officielles

RC Lens : Leca - Clauss, Gradit, Danso, Médina, Haïdara - Doucouré, Fofana, Sotoca - Kakuta - Kalimuendo.

🔥 Voici les Sang et Or qui affronteront le @SB29 !



Les 1⃣1⃣ Lensois du week-end dernier sont de nouveau sollicités par Franck Haise pour débuter la rencontre. #SiFierDEtreLensois #RCLSB29 pic.twitter.com/0OORLMRQjv — Racing Club de Lens (@RCLens) March 5, 2022

Brest : Bizot - Duverne, Hérelle, Brassier - Honorat, Belkebla, Agoumé, Uronen - Del Castillo - Le Douaron, Satriano.

📋 Le 𝙊𝙣𝙯𝙚 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 concocté par Michel Der Zakarian pour affronter le @RCLens ⤵#TeamPirates 🏴‍☠️ | #RCLSB29 pic.twitter.com/PUnQFgdHVj — Stade Brestois 29 (@SB29) March 5, 2022