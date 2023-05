RC Lens, OM : buteur face à Toulouse, Openda revient sur la lutte pour la 2e place

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Lens en patron. Ce mardi soir, les Sang et Or ont réalisé la belle opération dans la lutte pour la 2e place en s’imposant contre le TFC (1-0) au Stadium. Encore une nouvelle fois buteur, Loïs Openda s’est félicité de la performance des siens face aux Occitans. « Tout d'abord, c'est la performance collective qu'il faut souligner, on montre de très bonnes choses depuis le début de la saison. Forcément, sur plan individuel, je suis content aujourd’hui avec mon but. Cela fait toujours plaisir de marquer », a commenté à notre micro l’international belge en zone mixte. Le sommet contre Marseille Le choc face à l’OM, une rencontre pas comme les autres mais qui n’inquiète pas plus que ça Loïs Openda. « On revient à 1 point de Marseille, maintenant, on a un gros choc face à eux ce week-end. On ne va pas se mettre de pression supplémentaire, on va bien récupérer pour se préparer pour ce match », a-t-il expliqué après la victoire face au TFC. Un succès pareil, ça s'arrose ! 💦#FierDEtreLensois #TFCRCL pic.twitter.com/wXU6WZ1A4b — Racing Club de Lens (@RCLens) May 2, 2023

