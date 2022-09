RC Lens : ça sent bon pour Openda au Mondial, l'attaquant des Sang et Or jubile

Appelé en sélection de Belgique pour les matchs face au Pays-de-Galles le jeudi 22 septembre et aux Pays-Bas le dimanche 25, Loïs Openda est bien parti pour figurer dans la liste des Diables Rouges de Roberto Martinez pour le Mondial au Qatar.

Très bon VRP pour lui-même, le deuxième meilleur buteur du RC Lens (4 réalisations) a vanté les mérites de son profil dans un entretien à la RTBF :

« J’ai un profil différent des autres joueurs de l’équipe nationale. Romelu Lukaku est très rapide et très costaud mais un joueur qui attaque beaucoup les lignes comme je le fais, je pense que ça peut être un atout pour l’équipe. Je suis aussi un joueur qui sait marquer. Je l’ai montré à tout le monde. On a toujours besoin d’un buteur, d’un attaquant qui sait marquer. Enfin, jouer la Coupe du monde a toujours été un rêve. Si j’y participe, je me donnerai à 100%. On a besoin de joueurs qui ont envie de faire en sorte que la Belgique gagne la Coupe du monde. »