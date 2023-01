RC Lens : Cabot donne de ses nouvelles et une tendance pour son retour

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le 15 octobre dernier, lors de la victoire du RC Lens contre Montpellier, Jimmy Cabot, arrivé l'été dernier chez les Sang et Or en provenance du SCO d'Angers, a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Trois mois après sa grave blessure, l'ancien Angevin a donné de ses nouvelles, confiant qu'il ne devrait pas revenir sur les terrains avant la saison prochaine.

"J’ai envie d’arriver en forme la saison prochaine"

"On en parle souvent mais c’est compliqué à deux mois de se projeter car quoi qu’il arrive, il faut attendre six mois. Ce sont des stades à passer : une fois que l’amplitude est passée, on renforce, on gagne de la mobilité, il y a plein de caps de ce style. Je serai à six mois fin avril, il restera un mois de compétition où je pense qu’il y aura de gros objectifs pour l’équipe, il faudra être à 100 % alors que ce sera une période pour moi où il faudra faire attention car souvent les rechutes sont dans ce laps de temps là. Il y a ce truc de vouloir reprendre vite, j’en ai envie, j’ai envie de jouer. On verra comment je serai à cinq mois. Si je fais tout le mois d’avril en m’entraînant, que j’ai les cannes, que je me sens super bien. Je suis un compétiteur, je voudrais jouer et je ferai en sorte de le pouvoir… Maintenant, il va falloir être aussi intelligent, il y aura une saison prochaine où j’ai aussi envie d’arriver en forme", a indiqué Jimmy Cabot dans les colonnes de La Voix du Nord.

