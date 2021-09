RC Lens : Cahuzac revient sur les déroutes subies face au LOSC la saison passée

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Samedi, le grand derby du Nord animera la 6e journée de Ligue 1. Pour le RC Lens, il s’agira de prendre sa revanche car la saison passée a été marquée par deux lourdes défaites face au LOSC, 0-4 à Pierre-Mauroy et 0-3 à Bollaert. Un sentiment de revanche habite naturellement les hommes de Franck Haise, comme l’a expliqué Yannick Cahuzac en conférence de presse.

« On peut mesurer toute l’attente des supporters autour de ce match et on a envie de leur faire plaisir. Par rapport à l’an dernier, parler de honte ce serait fort mais nous étions très déçus. Maintenant, chaque match a sa vérité, des faits de jeu ont fait aussi que c’était plus dur mais nous avons à cœur de donner beaucoup de joie à nos supporters et j’espère qu’on pourra la leur apporter samedi à 19h. »

