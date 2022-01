RC Lens : ce qu'il faut espérer pour les Sang et Or en 2022

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après un début de saison tonitruant, le RC Lens, qui a longtemps été le dauphin du Paris Saint-Germain au classement, a terminé la phase aller à bout de souffle. En effet, les Sang et Or restent sur 6 matchs consécutifs sans victoire en championnat (3 défaites, 3 nuls) et pointent à la 9e place après 19 journées disputées.

En 2022, ce qu'on peut espérer pour les hommes de Franck Haise, c'est qu'ils fassent mieux que la saison dernière où ils avaient terminé au 7e rang et qu'ils fassent un beau parcours en Coupe de France. Pour cela, il faudra battre le LOSC, en 16e de finale, le 4 janvier prochain.

Une victoire face au voisin et ennemi lillois lancerait idéalement la nouvelle année et pourrait permettre aux Lensois de retrouver de la confiance avant d'attaquer la deuxième partie de saison de Ligue 1.

Parce que 2⃣0⃣2⃣1⃣ touche à sa fin... Partagez vos moments préférés en Sang et Or ❤️💛#SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/q0FygGjOr4 — Racing Club de Lens (@RCLens) December 30, 2021