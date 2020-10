RC Lens : ce titulaire de Franck Haise qui s'épanouit plus en L1 qu'en L2

Contraint au repos ce week-end suite au report de Lens-Nantes, Cheick Doucouré devra attendre au minimum six jours avant de pouvoir faire oublier la déroute dans le derby (0-4). Et encore, ce n'est pas gagné, le déplacement à Marseille vendredi ayant de grandes chances d'être reporté lui aussi. Mais cela n'a pas empêché le milieu de terrain de faire part de sa joie d'avoir découvert la Ligue 1, lui qui estime que l'élite est davantage taillé pour lui que la L2.

"C’est une division qui me convient mieux"

"Dès les premiers matches, je me suis senti en confiance, j’avais beaucoup travaillé avant d’entamer le championnat, a expliqué le Malien de 20 ans au site Lensois.com. Sur mes premiers matches, ça s’est très bien passé, du coup, je me suis mis directement dans le bain. Maintenant, il faut encore travailler pour continuer à progresser."

"La Ligue 1, ça va plus vite dans les derniers gestes et les dernières zones. Au milieu il y a moins de combat, il y a un peu plus d’espace et il faut exploiter ça. C’est une division qui me convient mieux dans mon jeu, dans la lecture, dans mon orientation du jeu. Maintenant, il faut encore apprendre, progresser."