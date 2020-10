RC Lens : ces deux piliers sur qui Franck Haise va pouvoir compter face au LOSC

Après cinq années d'absence, le grand derby du Nord fait son retour dimanche soir en prime time. Hélas sans supporter, les dernières décisions gouvernementales contraignant les métropoles les plus touchées par la Covid-19 à jouer à huis clos. Et sans non plus beaucoup de Chtis dans les deux effectifs, conséquence logique de l'ouverture des frontières. Mais Florian Sotoca l'assure : deux de ses partenaires feront en sorte que tous les Sang et Or soient bien au fait de l'importance du derby face aux Dogues.

"Avoir Jean-Louis et Cahu, c'est génial"

"Yannick Cahuzac, c'est le capitaine, a expliqué Sotoca à France Football. Le coach bis. Il fait le relais avec le coach. Sur le terrain, il ne prend pas beaucoup la parole, mais il a toujours les mots justes. Quand on était moins bien la saison dernière, il a su remobiliser tout le monde. C'est un leader sur et en dehors du terrain."

"Cahu, c'est le boss, le papa de tout le monde. On sait qu'on peut compter sur lui dans les bons et dans les mauvais moments. Il est toujours souriant, il amène de la vie au vestiaire. Avoir Jean-Louis (Leca) et "Cahu", pour un groupe comme le nôtre, c'est génial. Si on a un état d'esprit irréprochable, c'est aussi grâce à eux."