RC Lens : Cheick Doucouré a fait une surprise à ses anciens coéquipiers

Après quatre ans et demi passés au RC Lens, Cheick Doucouré a quitté cet été le club artésien pour rejoindre Crystal Palace. Titulaire lors des 6 premiers matchs de Premier League, le milieu de terrain malien s'est parfaitement acclimaté au championnat anglais.

Doucouré est de passage à la Gaillette

Et pour la première fois depuis son départ du RC Lens, Cheick Doucouré a fait son retour à la Gaillette, comme on peut le voir sur la story Instagram de Jean-Louis Leca. "L'arrivée surprise ! Il est là", a annoncé tout sourire le gardien des Sang et Or, prenant par le coup son ancien coéquipier.

Cheick Doucouré n'a pas oublié le #RCLens, une belle visite partagée sur Instagram par Jean-Louis Leca ! pic.twitter.com/68KwnpLcBO — Lensois.com Live (@LensoisComLive) September 16, 2022

