RC Lens : Clauss en équipe de France, ce n'est pas pour tout de suite

Réclamée par bon nombre d'observateurs de Ligue 1, la présence de Jonathan Clauss (RC Lens) en équipe de France n'est pas encore pour tout de suite. En conférence de presse, après avoir annoncé sa liste de 23 pour le « final 4 » de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a pris le temps d'évoquer le piston artésien :

« Vous avez tous vos petits chouchous. Il faut voir poste par poste. À chaque poste, il y a cinq joueurs. Avec le staff technique, nous sommes attentifs à beaucoup de joueurs. Je ne suis pas là pour donner des espoirs. Il y en a beaucoup qui regardent surtout la Ligue 1, nous on regarde tout le monde, même les Français qui jouent à l'étranger. Ce n'est pas le tout d'analyser la performance d'un joueur dans son club, il faut le voir au niveau international. Il y a des paliers à franchir. Avec Jonathan Clauss, il y a aussi une question d'âge, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible ».

On comprend quand même que cela pourrait bien être très compliqué pour l'ancien joueur de Bielefield...

