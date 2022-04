RC Lens : Clauss n’est pas le seul nouvel international des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Pour la première fois de sa carrière, Jonathan Clauss a été appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Après avoir honoré sa première sélection vendredi dernier face à la Côte d’Ivoire (2-1), le piston droit du RC Lens a connu sa première titularisation sous le maillot Bleu ce mardi contre l’Afrique du Sud (5-0).

Pandor devient international comorien

Mais Jonathan Clauss n’est pas le seul joueur du RC Lens qui est devenu international lors de la trêve internationale du mois de mars. En effet, le troisième gardien des Sang et Or, Yannick Pandor, a connu sa première sélection avec les Comores en entrant en jeu après la pause face à l’Ethiopie (2-1). Cela fait donc deux nouveaux internationaux dans l’effectif de Franck Haise.

Face à l'Éthiopie, c'était aussi la 1ère sélection du jeune gardien de but Yannick Pandor (20 ans) avec les Comores 🇰🇲

Le Lensois suit les traces de son grand-père Hamadi Kari dit Djongali, ancien joueur d'Islam Sport, équipe comorienne de Majunga, et du Fortio Côte Ouest.

💚 pic.twitter.com/Z9oumAwdzm — Comoros Football 269 (@ComorosFootball) March 26, 2022

Pour résumer Comme Jonathan Clauss, le troisième gardien du RC Lens, Yannick Pandor, est devenu international lors de la trêve internationale du mois de mars.

Fabien Chorlet

Rédacteur