RC Lens : Clément Michelin, les JO et le souvenir de Neymar

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Après des semaines d'hésitations et de palabres, l'équipe de France tient enfin son groupe pour les Jeux Olympiques, qui débuteront le 22 juillet pour ce qui concerne le tournoi de football. Cette fois, pas de joueurs retenus par des clubs ne voulant pas s'en séparer au moment où la nouvelle saison démarre. Sur le site officiel du RC Lens, Clément Michelin a partagé son bonheur et ses souvenirs des JO.

« Clairement, c’est une très très grosse fierté, j’insiste. Ça va être une expérience de fou et j’ai la chance de pouvoir vivre ça, donc vraiment je suis très impatient et c’est sûr que c’est une très belle surprise, il me tarde de la vivre pleinement. C’est vraiment un événement incroyable dans le monde qui a lieu seulement tous les quatre ans. J’ai la chance de faire partie d’une génération qui va y participer. Les JO rassemblent les sportifs du monde entier, d’horizons totalement différents. C’est une expérience sportive mais aussi humaine. Bizarrement quand je regardais les Jeux, je ne regardais quasiment jamais le foot, une des seules images de mon sport, c’est celle de Neymar en pleurs quand il célèbre sa victoire à Rio en 2016. C’est une vraie fierté de porter le maillot bleu et de défendre notre drapeau. J’ai déjà connu ça plus jeune mais cela fait un moment que je n’y suis pas retourné. Et le faire à cette occasion, c’est sincèrement magique. Ça fait du bien, on est sur un petit nuage, je vais vraiment savourer et être le plus performant possible. »

Clément Michelin : « Les Jeux Olympiques, une expérience de fou » https://t.co/g3pZAkGvLT #rclens — Lensois.com RSS (@LensoisCom) July 4, 2021

Michelin fier de participer aux Jeux Olympiques Retenu pour disputer le tournoi de football avec l'équipe de France, le défenseur du Racing Club de Lens Clément Michelin est fier de pouvoir participer aux Jeux Olympiques, un événement mythique qu'il adorait regarder plus jeune.

Raphaël Nouet

Rédacteur