RC Lens - Clermont : Haise se met à croire à l'Europe

Après une défaite face à Brest (1-0) et un match nul contre Metz (0-0), le RC Lens a renoué avec la victoire en s'imposant ce samedi devant son public face à Clermont (3-1), pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, n'a pas caché sa joie et a laissé entendre que son équipe pouvait être un prétendant aux places européennes.

"On est toujours là"

"On a retrouvé du dynamisme dans nos attaques. J’ai aimé ce que j’ai vu pendant une heure. Je ne sais pas si on avait besoin de se relancer, mais on avait besoin de faire un bon match. On a fait des bonnes choses contre une belle équipe de Clermont. C'est très satisfaisant. On est toujours là. 60 matchs consécutifs dans le top 10 alors qu'il y a 2 ans on était en Ligue 2, c'est une belle statistique que je prends avec plaisir. Faisons en sorte que ça dure encore et que le club continue à se donner des ambitions le plus longtemps possible, de rester dans le Top 10 et pourquoi pas encore mieux ensuite", a déclaré Franck Haise devant la presse.

Joueurs et finisseurs, les Artesiens passeront la trêve avec 4⃣4⃣ points au compteur. Merci Messieurs !@RCLens 3⃣-1⃣ @ClermontFoot #RCLCF63 pic.twitter.com/z0Cn6gioSo — Racing Club de Lens (@RCLens) March 19, 2022

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, s'est exprimé après la victoire des siens face à Clermont (3-1), pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.

