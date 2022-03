Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

⏯️ Cueillis à froid par des visiteurs opportunistes, les Artésiens ont peu à peu repris le match en main. @KevinDanso98 a égalisé d'un subtil extérieur avant que Florian Sotoca ne signe un but d'exception !@RCLens 2⃣-1⃣ @ClermontFoot#RCLCF63 pic.twitter.com/Dac1kLAQ8S — Racing Club de Lens (@RCLens) March 19, 2022

Pour résumer Mené après l'ouverture du score d'Elbasan Rashani, le RC Lens a renversé Clermont juste avant la mi-temps (2-1) grâce à des buts de Kevin Danso et Florian Sotoca.

Fabien Chorlet

Rédacteur