RC Lens - Clermont : Sotoca savoure son exploit, Bollaert a réalisé une prouesse mythique

Le public de Bollaert a presque marqué un but hier contre Clermont (3-1). Par leur boucan infernal, les supporters du RC Lens ont littéralement permis à leur équipe de prendre l’avantage. On joue le temps additionnel de la première période quand Ouparine Djoco vient de récupérer le ballon sur un coup de pied arrêté artésien. Le gardien clermontois le garde dans ses mains et s’excentre sur la gauche de sa surface, pendant que tout le monde se replace.

Florian Sotoca, se tient à l’affût et profite de l’offrande inattendue. « Je sens que le gardien va la poser, je ne sais pas pourquoi j’ai cette intuition-là, et je me cache bien derrière lui. Je fais bien le tour pour pas qu’il me voie, savoure l’intéressé. J’ai un angle un peu fermé, je me dis qu’il faut que je tire rapidement, sinon les défenseurs, ils reviennent sur la ligne. Je pense que la réalisation est parfaite, sinon elle ne serait pas entrée. J’ai la réussite qu’elle rentre, ça fait du bien aussi pour un attaquant de marquer, parce que ça faisait un moment. »

Le buteur du RC Lens ne sait sans doute alors pas que le public de Bollaert est entré en scène. Car si les partenaires de Djoco tentent de le prévenir, ils n’y parviennent pas. « On lui a dit mais, malheureusement, avec l’ambiance, il n’a pas entendu, explique le milieu Johan Gastien. Il va apprendre de ça, mais c’est vrai que quand on joue dans un stade comme ça, on prend l’info. » « Il ne peut pas le voir. Il veut gagner quelques secondes en posant le ballon au sol. C’est une bonne intention. Je ne peux pas lui en vouloir », philosophe son entraîneur Pascal Gastien. Les Auvergnats oublieront de préciser que le but n’était pas du tout fait et que c’est bien Sotoca qui a été assez chirurgical pour transformer son coup de malice en but mythique.

